На автовокзале «Северные ворота» открылась площадка проекта «Музыка в метро»

На международном автовокзале «Северные ворота» в Москве открылась новая площадка проекта «Музыка в метро».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Участники проекта могут выступать на станциях, чтобы расширить аудиторию и представить своё творчество.

«Мы стремимся делать наши поездки не только комфортными, безопасными, но и приятными и увлекательными. Вообще стоить отметить, что проект «Музыка в метро» — один из самых любимых нашими пассажирами», — заявила начальник службы внешних связей Московского метрополитена Мария Хильченко.

Она выразила уверенность, что новая площадка станет центром притяжения, передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что новейшие поезда «Иволга 4.0» в скором времени запустят на МЦД-4.