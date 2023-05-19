На автовокзале «Северные ворота» открылась площадка проекта «Музыка в метро»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Участники проекта могут выступать на станциях, чтобы расширить аудиторию и представить своё творчество.
«Мы стремимся делать наши поездки не только комфортными, безопасными, но и приятными и увлекательными. Вообще стоить отметить, что проект «Музыка в метро» — один из самых любимых нашими пассажирами», — заявила начальник службы внешних связей Московского метрополитена Мария Хильченко.
Она выразила уверенность, что новая площадка станет центром притяжения, передаёт НТВ.
Ранее сообщалось, что новейшие поезда «Иволга 4.0» в скором времени запустят на МЦД-4.