Новейшие поезда «Иволга 4.0» в скором времени запустят на МЦД-4

В скором времени в Москве на МЦД-4 будут курсировать поезда новейшей модели «Иволга 4.0» с третьей дверью в промежуточных вагонах.

«Первые трёхдверные составы выйдут на МЦД-4 уже в конце 2023 — начале 2024 года. А полностью обновить подвижной состав на этом диаметре планируем в ближайшие 1,5 года, постараемся раньше», — цитирует НТВ мэра Москвы Сергея Собянина.

В вагонах отечественной сборки предусмотрены места для детских колясок, особая подсветка утром и вечером, бесплатный Wi-Fi.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.