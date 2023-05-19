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Новейшие поезда «Иволга 4.0» в скором времени запустят на МЦД-4

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В скором времени в Москве на МЦД-4 будут курсировать поезда новейшей модели «Иволга 4.0» с третьей дверью в промежуточных вагонах.
Новейшие поезда «Иволга 4.0» в скором времени запустят на МЦД-4
  • РИА Новости

«Первые трёхдверные составы выйдут на МЦД-4 уже в конце 2023 — начале 2024 года. А полностью обновить подвижной состав на этом диаметре планируем в ближайшие 1,5 года, постараемся раньше», — цитирует НТВ мэра Москвы Сергея Собянина.

В вагонах отечественной сборки предусмотрены места для детских колясок, особая подсветка утром и вечером, бесплатный Wi-Fi.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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