Новейшие поезда «Иволга 4.0» в скором времени запустят на МЦД-4
- РИА Новости
«Первые трёхдверные составы выйдут на МЦД-4 уже в конце 2023 — начале 2024 года. А полностью обновить подвижной состав на этом диаметре планируем в ближайшие 1,5 года, постараемся раньше», — цитирует НТВ мэра Москвы Сергея Собянина.
В вагонах отечественной сборки предусмотрены места для детских колясок, особая подсветка утром и вечером, бесплатный Wi-Fi.
Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.