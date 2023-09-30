Диетолог Дианова предупредила о вреде редких приёмов пищи для здоровья

Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила, что редкие приёмы пищи могут привести к атрофическому гастриту.

«Когда человек редко ел, много сухомятки было, лёгкое воспаление желудка — всё это со временем приводит к тому, что слизистая портится, истончается и не выполняет свою защитную функцию», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, это называется атрофия.

Как отметила Дианова, на состояние желудка также влияют вредные привычки.

Ранее Елена Голухова, директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, в беседе с сайтом kp.ru констатировала, что сезонный ковид в настоящее время переносится легче, чем в начале пандемии, когда люди на фоне инфекции чаще страдали осложнениями на сердце.