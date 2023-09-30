В Ульяновской области ограничили пребывание граждан в лесах с 30 сентября до 20 октября. Такое решение принято в связи с высоким классом пожароопасности.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Запрещены любые пожароопасные работы, разведение костров, сжигание травы, въезд транспортных средств.

«Шлагбаумы на всех въездах будут закрыты до тех пор, пока не изменятся погодные условия», — заявила министр природы и цикличной экономики региона Гульнара Рахматулина.

Также стало известно, что в Свердловской области на 30 сентября зафиксировали 15 лесных пожаров, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».

«Работы по активному тушению пожаров проводились в Свердловской области. К 30 сентября насчитано 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 863 га», — отмечается в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.