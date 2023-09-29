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Всероссийский день ходьбы отметят в Тюменской области 30 сентября

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В субботу, 30 сентября, в Тюменской области отметят Всероссийский день ходьбы. Тематические мероприятия пройдут в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Центральной площадкой в столице региона станет экопарк Затюменский. Там запланирован массовый старт на 5 км. Также можно будет пройти спортивное тестирование, выполнить нормативы ГТО, оценить свои силы в лазерном биатлоне.

Кроме того, программа включает вручение наград Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. человек зарегистрировались на Казанский национальный полумарафон, который пройдёт 1 октября.

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