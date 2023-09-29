Всероссийский день ходьбы отметят в Тюменской области 30 сентября
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Центральной площадкой в столице региона станет экопарк Затюменский. Там запланирован массовый старт на 5 км. Также можно будет пройти спортивное тестирование, выполнить нормативы ГТО, оценить свои силы в лазерном биатлоне.
Кроме того, программа включает вручение наград Олимпийского комитета России.
Ранее сообщалось, что более 3 тыс. человек зарегистрировались на Казанский национальный полумарафон, который пройдёт 1 октября.