Более 3000 человек зарегистрировались на Казанский полумарафон

Более 3 тыс. человек зарегистрировались на Казанский национальный полумарафон, который пройдёт 1 октября. Среди них — жители разных регионов России, а также других стран, в том числе Казахстана, ЮАР и Индонезии.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Запланированы три дистанции, детские старты и спортивная выставка.

В 2022 году в полумарафоне приняли участие 4,5 тыс. человек.

Также стало известно, что в Ижевске открыли Аллею спортивной славы Удмуртии, передаёт ИА «Удмуртия».

«Безусловно, важно подчеркнуть значимость того вклада, который внесли наши легенды. Конечно, самый основной посыл — эти экспозиции, стенды с нашими спортсменами дадут возможность вдохновиться мальчишкам и девчонкам на результаты», — заявил Денис Парахин, министр по физической культуре и спорту республики.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Владимир Никитин победил в забеге на 10 км на Московском марафоне.