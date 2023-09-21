Более 3000 человек зарегистрировались на Казанский полумарафон
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Запланированы три дистанции, детские старты и спортивная выставка.
В 2022 году в полумарафоне приняли участие 4,5 тыс. человек.
Также стало известно, что в Ижевске открыли Аллею спортивной славы Удмуртии, передаёт ИА «Удмуртия».
«Безусловно, важно подчеркнуть значимость того вклада, который внесли наши легенды. Конечно, самый основной посыл — эти экспозиции, стенды с нашими спортсменами дадут возможность вдохновиться мальчишкам и девчонкам на результаты», — заявил Денис Парахин, министр по физической культуре и спорту республики.
Ранее сообщалось, что легкоатлет Владимир Никитин победил в забеге на 10 км на Московском марафоне.