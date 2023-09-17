Никитин установил рекорд Московского марафона на дистанции 10 км
- АГН «Москва»
- © Чингаев Ярослав
Его результат составил 27 минут 49 секунд, что является новым рекордом Московского марафона. Прежнее достижение также принадлежало Никитину (28 минут 11 секунд). На втором месте расположился Иван Панфёров (29,48), третьим стал Андрей Лейман (29,50).
У женщин первое место заняла Светлана Аплачкина (32,26). Второе — Анна Тропина (32,32), тройку лидеров замкнула Анна Викулова (32,32)
Ранее сообщалось, что в центре Москвы перекроют ряд улиц 17 сентября из-за Московского марафона.