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Синоптики спрогнозировали тёплый октябрь в Татарстане

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По прогнозу, октябрь в Татарстане будет достаточно тёплым. Средняя температура может оказаться на один градус выше климатической нормы.
Синоптики спрогнозировали тёплый октябрь в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

Нормой в октябре для региона считается средняя месячная температура +4,9 °С, для Казани — +5,3 °С.

Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы.

Также стало известно, что в ближайшие выходные в Кирове ожидаются температурные «качели», передаёт progorod43 со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 30 сентября, столбики термометров покажут +3...+5 °С ночью, заморозки на почве до -1 °С. Днём — +13...+15 °С.

В воскресенье, 1 октября, температура воздуха в ночное время составит +8...+10 °С, днём — +18...+19 °С.

Ранее сообщалось, что в регионах Уральского федерального округа ожидается тёплый февраль.

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