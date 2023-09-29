Синоптики спрогнозировали тёплый октябрь в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский гидрометцентр.
Нормой в октябре для региона считается средняя месячная температура +4,9 °С, для Казани — +5,3 °С.
Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы.
Также стало известно, что в ближайшие выходные в Кирове ожидаются температурные «качели», передаёт progorod43 со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В субботу, 30 сентября, столбики термометров покажут +3...+5 °С ночью, заморозки на почве до -1 °С. Днём — +13...+15 °С.
В воскресенье, 1 октября, температура воздуха в ночное время составит +8...+10 °С, днём — +18...+19 °С.
Ранее сообщалось, что в регионах Уральского федерального округа ожидается тёплый февраль.