Синоптики спрогнозировали тёплый февраль в регионах Урала
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт учреждения.
По данным синоптиков, декабрь начнётся с холодов. Температура воздуха будет незначительно ниже обычных показателей.
Январь может оказаться относительно тёплым, в большинстве регионов УрФО он ожидается чуть теплее нормы.
Что касается февраля, то возможны температурные аномалии. По прогнозу, на Урале будет теплее, чем обычно.
Также стало известно, что в Твери вновь установлен температурный рекорд, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В пятницу, 29 сентября, к 14:00 температура воздуха составила +22,6 °С.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2007 году. Тогда столбики термометров показали +22,2 °С.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.