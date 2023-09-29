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Синоптики спрогнозировали тёплый февраль в регионах Урала

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В регионах Уральского федерального округа ожидается тёплый февраль, следует из предварительного прогноза Гидрометцентра России на декабрь — февраль.
Синоптики спрогнозировали тёплый февраль в регионах Урала
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт учреждения.

По данным синоптиков, декабрь начнётся с холодов. Температура воздуха будет незначительно ниже обычных показателей.

Январь может оказаться относительно тёплым, в большинстве регионов УрФО он ожидается чуть теплее нормы.

Что касается февраля, то возможны температурные аномалии. По прогнозу, на Урале будет теплее, чем обычно.

Также стало известно, что в Твери вновь установлен температурный рекорд, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В пятницу, 29 сентября, к 14:00 температура воздуха составила +22,6 °С.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2007 году. Тогда столбики термометров показали +22,2 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.

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