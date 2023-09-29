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Режим «чёрного неба» объявили в шести городах Челябинской области

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Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях объявлено с 30 сентября по 2 октября в шести городах Челябинской области.
Режим «чёрного неба» объявили в шести городах Челябинской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«Предупреждение о НМУ первой степени объявляется с 00:00 30 сентября до 19:00 1 октября в Сатке и Златоусте; до 19:00 2 октября в Челябинске и Магнитогорске. Также с 20:00 30 сентября до 19:00 2 октября смог могут наблюдать жители Карабаша и Коркино», — говорится в сообщении.

Тем временем в Санкт-Петербурге на 1 октября объявили «жёлтый» уровень погодной опасности, передаёт «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного. В ночь на воскресенье в городе ожидается сильный дождь, а днём — ветер, порывы которого могут составить до 15 м/с.

Ранее сообщалось, что в регионах Уральского федерального округа ожидается тёплый февраль.

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