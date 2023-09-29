Более 300 проектов победили в спецконкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Стали известны итоги спецконкурса Президентского фонда культурных инициатив. Было подано более 3000 заявок по пяти тематическим направлениям. Как заявил гендиректор фонда Роман Карманов, лауреатами стали 303 проекта из 73 регионов России.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Общая утверждённая сумма грантовой поддержки превысила 1,6 млрд рублей. Ещё 1,1 млрд рублей победители готовы внести и привлечь самостоятельно.

Среди поддержанных инициатив — заявка «Парламентской газеты», которая совместно с Государственным музеем обороны и блокады Ленинграда реализует проект «Письма из Ленинграда».

Что касается регионов, то лидируют Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край, Московская, Челябинская, Иркутская области, Донецкая Народная Республика, Самарская область, Ставропольский край и Республика Крым.

Ранее сообщалось, что певица Нюша станет одним из официальных голосов Международной выставки-форума «Россия», которая 4 ноября откроется на ВДНХ. 28 сентября она приступила к записи на студии креативно-образовательного центра Президентского фонда культурных инициатив.