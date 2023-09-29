Более 300 проектов победили в спецконкурсе Президентского фонда культурных инициатив
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Общая утверждённая сумма грантовой поддержки превысила 1,6 млрд рублей. Ещё 1,1 млрд рублей победители готовы внести и привлечь самостоятельно.
Среди поддержанных инициатив — заявка «Парламентской газеты», которая совместно с Государственным музеем обороны и блокады Ленинграда реализует проект «Письма из Ленинграда».
Что касается регионов, то лидируют Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край, Московская, Челябинская, Иркутская области, Донецкая Народная Республика, Самарская область, Ставропольский край и Республика Крым.
Ранее сообщалось, что певица Нюша станет одним из официальных голосов Международной выставки-форума «Россия», которая 4 ноября откроется на ВДНХ. 28 сентября она приступила к записи на студии креативно-образовательного центра Президентского фонда культурных инициатив.