Синоптик Зеленцова спрогнозировала неустойчивую погоду в Удмуртии с 29 сентября

Руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова заявила, что в регионе с 29 сентября ожидается неустойчивая погода.

«Холодный фронт обеспечит формирование облачной погоды с небольшими и умеренными дождями. Ночью температура воздуха опустится до +9 °С, днём потеплеет до +13…+15 °С», — сказала она в беседе с udm-info.ru.

В ночь на субботу, 30 сентября, прогнозируется туман. В регион придёт тёплый сектор циклона.

«В выходные дни обойдётся без существенных осадков, но усилится ветер, особенно в дневное время. Если в ночное время температурный фон ожидается в диапазоне +5…+10 °С, то днём будет теплее, чем накануне, от +12 до +17 °С», — уточнила Зеленцова.

Также стало известно, что с начала следующей недели в Карелии начнётся похолодание, передаёт karelinform.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Если в субботу — воскресенье максимальная температура ещё составит +11...+16 °С, то с понедельника она едва пересечёт отметку +10 °С, а по северным районам +6 °С», — отметили синоптики.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.