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Диетолог Разарёнова посоветовала готовить разнообразные и полезные завтраки

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Терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разарёнова заявила, что завтрак должен обязательно включать углеводы, белки, жиры и клетчатку.
Диетолог Разарёнова посоветовала готовить разнообразные и полезные завтраки
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

В беседе с «Радио 1» эксперт пояснила, что в качестве углеводов подойдут цельные крупы, благодаря которым организм получит энергию, витамины группы В и другие полезные элементы.

По словам эксперта, белковая составляющая поможет поддержать здоровье с точки зрения аминокислотного состава. В качестве правильных жиров рекомендуются растительные масла, авокадо, небольшое количество сливочного масла.

Как считает Разарёнова, клетчатка должна содержать половину тарелки. Это могут быть овощи или зелень.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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