Диетолог Разарёнова посоветовала готовить разнообразные и полезные завтраки
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В беседе с «Радио 1» эксперт пояснила, что в качестве углеводов подойдут цельные крупы, благодаря которым организм получит энергию, витамины группы В и другие полезные элементы.
По словам эксперта, белковая составляющая поможет поддержать здоровье с точки зрения аминокислотного состава. В качестве правильных жиров рекомендуются растительные масла, авокадо, небольшое количество сливочного масла.
Как считает Разарёнова, клетчатка должна содержать половину тарелки. Это могут быть овощи или зелень.
Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.