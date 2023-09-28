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Международный Владивостокский марафон пройдёт 30 сентября

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Международный Владивостокский марафон состоится в субботу, 30 сентября. Ожидается около 3,5 тыс. участников.
Международный Владивостокский марафон пройдёт 30 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © saiko3p

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Марафон «Мосты Владивостока» будет проведён в рамках мероприятий федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Маршрут пройдёт по мостам «Русский» и «Золотой» с видами на море и город. Финишировать участникам предстоит на центральной площади.

Предусмотрены разные дистанции. Также запланирована развлекательная программа.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. человек зарегистрировались на Казанский национальный полумарафон, который пройдёт 1 октября.

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