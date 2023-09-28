Международный Владивостокский марафон пройдёт 30 сентября
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Марафон «Мосты Владивостока» будет проведён в рамках мероприятий федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Маршрут пройдёт по мостам «Русский» и «Золотой» с видами на море и город. Финишировать участникам предстоит на центральной площади.
Предусмотрены разные дистанции. Также запланирована развлекательная программа.
Ранее сообщалось, что более 3 тыс. человек зарегистрировались на Казанский национальный полумарафон, который пройдёт 1 октября.