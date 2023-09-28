Синоптик Варакин заявил о приближении погоды в Москве к климатической норме

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал об особенностях осенней погоды в Москве.

«У нас этот месяц почему такие высокие температуры? Очень долго стоит антициклон. Сейчас уже можно с полной уверенностью сказать, что этот сентябрь для Москвы за весь период инструментальных наблюдений антирекордный по количеству осадков», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, до 1 октября дождей в столице не ожидается.

«Первый дождь в ближайшее время ожидается в Подмосковье 1 октября. Мы окажемся уже близко к климатической норме погоды с дождями, которые в принципе нужны», — добавил Варакин.

Также стало известно, что в Оренбургской области выросло число территорий, где отмечена высокая пожароопасность, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Четвёртый класс пожарной опасности ожидается в 17 муниципальных образованиях.

Жителям региона советуют проявлять предельную осторожность при обращении с огнём.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на Урале в начале октября.