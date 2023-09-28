Метеоролог Шувалов спрогнозировал потепление на Урале в начале октября

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на Урале в начале октября.

«Сентябрь на Урале, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске будет заканчиваться пасмурной, слякотной осенней погодой. Дожди и не выше 11—13 градусов тепла», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, «квазилетняя» погода с европейской территории России в начале октября переместится на Урал и юг Западной Сибири. К понедельнику, 2 октября, ожидается до +19 °С.

«И так практически всю первую пятидневку октября. Подобного рода начало октября в этом регионе бывает отнюдь не ежегодно. Скорее всего, раз в пять — семь лет», — отметил Шувалов.

Также стало известно, что в Ставропольском крае 29 и 30 сентября ожидается солнечная и ветреная погода, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В пятницу в регионе будет преимущественно без осадков, +23...+28 °С. Порывы ветра до 18 м/с. В субботу ясная погода, до +27 °С, ветер 11—14 м/с.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.