На ВДНХ отпразднуют Международный день пожилых людей
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
В частности, в музее славянской письменности «Слово» пожилые посетители смогут принять участие в обзорной экскурсии, посвящённой истории создания первых алфавитов.
В центре «Космонавтика и авиация» расскажут об истории покорения космоса.
Также горожане могут посетить центр московского долголетия.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.