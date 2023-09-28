На ВДНХ отпразднуют Международный день пожилых людей

В воскресенье, 1 октября, на ВДНХ отметят Международный день пожилых людей. Запланированы познавательные экскурсии и творческие мастер-классы.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, в музее славянской письменности «Слово» пожилые посетители смогут принять участие в обзорной экскурсии, посвящённой истории создания первых алфавитов.

В центре «Космонавтика и авиация» расскажут об истории покорения космоса.

Также горожане могут посетить центр московского долголетия.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.