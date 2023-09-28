Синоптик спрогнозировал приход холодов и дождей в Москву 1 октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал приход холодов и дождей в Москву 1 октября.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

«В субботу ещё сохранится тепло, но станет уже чуть больше облаков, будет переменная облачность, осадков не ожидается... А уже в воскресенье будут дожди, начнётся понижение температуры», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что температура всё ещё будет на 4 градуса выше нормы, но это, конечно, будет ощущаться как похолодание.

По словам Вильфанда, до 4 октября температура воздуха по ночам будет составлять до +10 °С, днём воздух будет прогреваться до +12...+15 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что осенняя погода придёт в Москву в октябре.