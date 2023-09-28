Узнать больше

Синоптик спрогнозировал приход холодов и дождей в Москву 1 октября

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал приход холодов и дождей в Москву 1 октября.
Синоптик спрогнозировал приход холодов и дождей в Москву 1 октября
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

«В субботу ещё сохранится тепло, но станет уже чуть больше облаков, будет переменная облачность, осадков не ожидается... А уже в воскресенье будут дожди, начнётся понижение температуры», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что температура всё ещё будет на 4 градуса выше нормы, но это, конечно, будет ощущаться как похолодание.

По словам Вильфанда, до 4 октября температура воздуха по ночам будет составлять до +10 °С, днём воздух будет прогреваться до +12...+15 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что осенняя погода придёт в Москву в октябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить