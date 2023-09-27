В Ленинградском зоопарке рассказали об изменении графика работы

Ленинградский зоопарк будет закрыт каждый второй понедельник месяца в связи с проведением санитарных дней. Ближайшие даты — 9 октября, 13 ноября и 11 декабря.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«В другие дни зоопарк с радостью примет вас в гости. Напоминаем, что сейчас мы работаем с 10:00 до 19:00. Кассы и вход закрываются на час раньше — в 18:00», — уточнили в пресс-службе.

Также стало известно, что в ставропольском зоопарке потомство появилось сразу у нескольких обитателей, в том числе у леопардов, енотов, дикобразов, муфлонов и камерунских овец, передаёт ИА «Победа26» со ссылкой на управляющего зоосадом Фёдора Тримбалюка.

«Маленького леопарда назвали Маркизой, а у енотов появился на свет «мальчик», его зовут Ракета. Это пока единственные малыши, которые получили имена, — для остальных посетители зоопарка могут придумать имя самостоятельно», — заявил управляющий.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области провели «перепись» диких животных.