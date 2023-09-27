В охраняемую зону культнаследия Уфы внесли несколько исторических зданий

В Башкирии утвердили границы объединённой зоны охраны объектов культурного наследия в Уфе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Об этом сообщает mkset.ru.

В зону включены такие объекты, как Мужское духовное училище, Контрольная палата и здание главного корпуса Башкирского государственного университета.

В рамках своей компетенции Башкультнаследие ответственно за внесение данных о границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения в федеральный реестр. Также утверждается особый режим использования земель в границах данных зон.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в Москве отреставрировали свыше 2000 памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев с 2011 года.