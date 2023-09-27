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Зоолог Ерофеева призвала не гладить диких енотов

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Ростовский зоолог Регина Ерофеева заявила, что обычно еноты выходят к людям за едой.

«На свалке добыть еду теперь стало проще, чем у себя в лесу. В нормальном состоянии енот, заметив человека, убежит или спрячется, но нападать не будет», — сказала она в беседе с rostovgazeta.ru.

По словам эксперта, не стоит пытаться погладить дикого енота или покормить его из рук.

«Дикое животное может расценить это как агрессию. А если он укусит, то можно чем-нибудь заразиться», — добавила Ерофеева.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело из-за укуса ребёнка енотом в контактном зоопарке.

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