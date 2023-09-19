В Петербурге возбуждено дело из-за укуса ребёнка енотом в зоопарке

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело из-за укуса ребёнка енотом в контактном зоопарке.

Как пишет «Фонтанка», прокуратура Адмиралтейского района завершила проверку, в ходе которой было выявлено, что в документах заведения в Спасском переулке не нашли лицензии на содержание и использование животных в «культурно-зрелищных целях».

По итогам проверки возбуждено дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По данным издания, енотиха Нора укусила девочку за ухо 15 августа. Ребёнка на скорой доставили в больницу имени Раухфуса. Оттуда врачи направили её в поликлинику по месту жительства, чтобы там ей сделали укол от бешенства, так как нужной прививки врач в ветпаспорте Норы не нашёл, также был назначен курс антибиотиков.