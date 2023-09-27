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Певец Дима Билан стал лицом детского песенного конкурса

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Заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан стал представителем Международного конкурса детской песни «Наше поколение», участие в котором примут юные таланты из 16 стран.

«Я с огромным воодушевлением принял предложение стать амбассадором. Не знаю, насколько долгоиграющее, наверное, можно пока говорить об этом годе… Для меня это достаточно большая ответственность. Но насколько здорово, что мы сможем познакомиться с другой культурой, которая для нас в какой-то момент не совсем распакована. Какое это поле деятельности, сколько культурных связей налаживается в этот момент», — сказал исполнитель на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

«Наше поколение» — детский песенный конкурс, который является аналогом «Детского Евровидения».

Ранее стало известно, что российские фильмы не станут выдвигаться на «Оскар-2024».

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