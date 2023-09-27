В Рослесинфорге провели мониторинг российских лесов

Рослесинфорг провёл государственную инвентаризацию лесного фонда страны, в результате которой выяснилось, что в России растёт почти 541 млрд деревьев. Таким образом, в среднем на одного жителя страны приходится около 3 тыс. деревьев, или 7 га земель лесного фонда.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди регионов по количеству деревьев на одного жителя лидируют субъекты Крайнего Севера. Так, на одного жителя Якутии приходится почти 90 тыс. деревьев, где всего их произрастает 93,3 млрд. А в Республике Коми, где леса занимают более 70% территории региона, на жителя приходится около 35 тыс. деревьев.

Больше 25 тыс. деревьев на жителя приходится в Чукотском автономном округе, Вологодской области и Камчатском крае. Более 20 тыс. на жителя — в Архангельской области, Хабаровском и Красноярском крае и в Карелии. Больше 10 тыс. деревьев — в Иркутской, Амурской, Томской и Магаданской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Забайкальском крае, Республиках Тыва и Бурятия.

В Московской области на одного жителя приходится 180 деревьев. Меньше всего деревьев на жителя зафиксировано в Калмыкии (8 шт.), Саратовской области (20 шт.), Ставропольском крае (28 шт.), Ростовской и Астраханской областях (по 33 шт.).

Ранее сообщалось, что в России за пять лет площадь ореховых лесов увеличилась на 2% и составила чуть менее 10 млн га.