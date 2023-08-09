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В России за пять лет площадь ореховых лесов увеличилась на 2%

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В России за пять лет площадь ореховых лесов увеличилась на 2%. Сейчас она составляет чуть менее 10 млн гектаров.
В России за пять лет площадь ореховых лесов увеличилась на 2%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Рослесинфорг.

Ореховые леса важны для биологического разнообразия России, а также они являются ареалом обитания амурского тигра на Дальнем Востоке.

В ведомстве уточнили, что 75% занимают орехово-промысловые зоны Сибири. На Дальнем Востоке ценные дикие ореховые леса произрастают на территории порядка 2 млн гектаров. Также кедр можно найти на Урале — в Свердловской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области до 21 августа продлили ограничения на посещение лесов.

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