В России за пять лет площадь ореховых лесов увеличилась на 2%
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Рослесинфорг.
Ореховые леса важны для биологического разнообразия России, а также они являются ареалом обитания амурского тигра на Дальнем Востоке.
В ведомстве уточнили, что 75% занимают орехово-промысловые зоны Сибири. На Дальнем Востоке ценные дикие ореховые леса произрастают на территории порядка 2 млн гектаров. Также кедр можно найти на Урале — в Свердловской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области до 21 августа продлили ограничения на посещение лесов.