Российский актёр Вячеслав Гришечкин перед смертью часто вспоминал супругу

Советский и российский актёр театра и кино Вячеслав Гришечкин незадолго до своей смерти тосковал по жене Анне.

Как рассказал Максим Миллер, директор артиста, в интервью сайту kp.ru, Гришечкин признавался о желании «уйти» к своей супруге.

«Часто вспоминал жену Анечку. Молился, ходил в храм, ставил свечку за упокой, плакал. Иногда он говорил: «Я хотел бы уйти к ней», — цитирует Миллера издание.

Анна Гришечкина скончалась от рака в 2017 году. Сам актёр умер 15 сентября 2023 года.

Ранее стало известно, что снимавшаяся в «Глухаре» актриса Ангелина Ноздрина умерла на 66-м году жизни.