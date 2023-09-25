Снимавшаяся в «Глухаре» актриса Ангелина Ноздрина умерла на 66-м году жизни

Актриса театра и кино Ангелина Ноздрина, снимавшаяся в сериале «Глухарь», умерла на 66-м году жизни.

Об этом в соцсетях написал член Союза театральных деятелей России Александр Чупин.

«Пришла страшная новость — ушла Ангелина Ноздрина», — говорится в сообщении.

На счету Ноздриной роли в сериалах «Меч» и «Держи меня крепче».

Ранее умерла актриса Алагез Салахова.

Также сообщалось, что актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева умерла в возрасте 92 лет.

Кроме того, в Концертном зале имени Чайковского прошло прощание с поэтом Николаем Добронравовым.