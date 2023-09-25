Снимавшаяся в «Глухаре» актриса Ангелина Ноздрина умерла на 66-м году жизни
Об этом в соцсетях написал член Союза театральных деятелей России Александр Чупин.
«Пришла страшная новость — ушла Ангелина Ноздрина», — говорится в сообщении.
На счету Ноздриной роли в сериалах «Меч» и «Держи меня крепче».
Ранее умерла актриса Алагез Салахова.
Также сообщалось, что актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева умерла в возрасте 92 лет.
Кроме того, в Концертном зале имени Чайковского прошло прощание с поэтом Николаем Добронравовым.