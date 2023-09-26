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Артистка Ян Гэ стала участницей немецкого «Голоса», не сказав о жизни в России

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Российская певица китайского происхождения Ян Гэ стала участницей немецкого песенного проекта «Голос». На прослушивании артистка промолчала о 16 годах жизни в России.
Артистка Ян Гэ стала участницей немецкого «Голоса», не сказав о жизни в России
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

По данным РИА Новости, во время слепых прослушиваний Ян Гэ заявила членам жюри, что в Германию приехала из Китая с целью прославить культуру своей родной страны.

Певица исполнила трек Truth Hurts американской хип-хоп исполнительницы Lizzo. К ней повернулись все судьи. В итоге 35-летняя артистка стала членом команды немецкой рэперши Ширин Дэвид.

Позже в соцсетях Ян Гэ поделилась кадрами с того выпуска и получила массу поздравлений от русскоязычных поклонников и коллег. 

Ранее стало известно, что неизданная песня Шинейд О'Коннор прозвучит в сериале.

 

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