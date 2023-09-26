Артистка Ян Гэ стала участницей немецкого «Голоса», не сказав о жизни в России
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По данным РИА Новости, во время слепых прослушиваний Ян Гэ заявила членам жюри, что в Германию приехала из Китая с целью прославить культуру своей родной страны.
Певица исполнила трек Truth Hurts американской хип-хоп исполнительницы Lizzo. К ней повернулись все судьи. В итоге 35-летняя артистка стала членом команды немецкой рэперши Ширин Дэвид.
Позже в соцсетях Ян Гэ поделилась кадрами с того выпуска и получила массу поздравлений от русскоязычных поклонников и коллег.
Ранее стало известно, что неизданная песня Шинейд О'Коннор прозвучит в сериале.