Узнать больше

Ранее неизданная песня Шинейд О'Коннор прозвучит в сериале

Короткая ссылка
Неизданную песню ирландской артистки Шинейд О'Коннор можно будет услышать в финальном эпизоде многосерийного триллера «Женщина в стене».
Ранее неизданная песня Шинейд О'Коннор прозвучит в сериале
  • Gettyimages.ru

По данным The Guardian, в проекте рассказываются ужасные истории, происходящие в исправительных организациях монастырского типа, и композиция «Песнь Магдалины» станет якобы завещанием артистки, которая всю жизнь боролась с злодеяниями католической церкви в Ирландии.

Как рассказал изданию музыкальный продюсер Дэвид Холмс, артистка разрешила использовать песню ещё до начала съёмок проекта. По его словам, первая часть трека — душераздирающая, а вторая представляет собой «неповиновение».

Шинейд О'Коннор скончалась в июле 2023 года.

Ранее стало известно, что в Ирландии на холме появилась надпись в память о Шинейд О'Коннор. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить