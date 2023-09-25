Ранее неизданная песня Шинейд О'Коннор прозвучит в сериале

Неизданную песню ирландской артистки Шинейд О'Коннор можно будет услышать в финальном эпизоде многосерийного триллера «Женщина в стене».

По данным The Guardian, в проекте рассказываются ужасные истории, происходящие в исправительных организациях монастырского типа, и композиция «Песнь Магдалины» станет якобы завещанием артистки, которая всю жизнь боролась с злодеяниями католической церкви в Ирландии.

Как рассказал изданию музыкальный продюсер Дэвид Холмс, артистка разрешила использовать песню ещё до начала съёмок проекта. По его словам, первая часть трека — душераздирающая, а вторая представляет собой «неповиновение».

Шинейд О'Коннор скончалась в июле 2023 года.

Ранее стало известно, что в Ирландии на холме появилась надпись в память о Шинейд О'Коннор.