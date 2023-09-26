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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за пожаров

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В Свердловской области 26 сентября объявили штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности.
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Уральского гидрометцентра.

«26 сентября в большинстве районов Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4-ый класс горимости леса по региональной шкале). Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-ый класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Наряду с этим, в Удмуртии фиксируют температурные рекорды — 24 и 25 сентября стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений, согласно данным удмуртского Гидрометцентра. Об этом пишет интернет-издание «Сусанин».

Так, 24 сентября температура воздуха в регионе достигла +26 °С, побив рекорд 2015 года, а 25 сентября — +25 °С, превысив показатель 2006-го.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 23 сентября в Санкт-Петербурге было рекордно тёплым за всю историю наблюдений.

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