Леус: в Петербурге 23 сентября стало рекордно тёплым за всю историю наблюдений
Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
«Точное значение нового суточного рекорда максимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге для 23 сентября теперь составляет +25,3°», — говорится в сообщении.
Также он назвал эту температуру самой высокой, зафиксированной в Петербурге в этом сентябре.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что москвичей ждут самые тёплые за десять лет сентябрьские выходные.