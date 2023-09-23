Леус: в Петербурге 23 сентября стало рекордно тёплым за всю историю наблюдений

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 23 сентября в Санкт-Петербурге было рекордно тёплым за всю историю наблюдений.

Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Точное значение нового суточного рекорда максимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге для 23 сентября теперь составляет +25,3°», — говорится в сообщении.

Также он назвал эту температуру самой высокой, зафиксированной в Петербурге в этом сентябре.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что москвичей ждут самые тёплые за десять лет сентябрьские выходные.