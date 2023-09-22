Синоптик Шувалов: москвичей ждут самые тёплые за 10 лет сентябрьские выходные
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«Сегодня начало трёхдневного фантастического периода очень тёплой погоды с температурами от +21 до +26 °С и обилием солнца. Это самые тёплые выходные этого сентября и одни из самых тёплых за последние десять лет», — рассказал Шувалов в интервью газете «Известия».
По его словам, осадков в эти дни не ожидается: они возможны не ранее понедельника.
Следующая неделя также будет достаточно тёплой, отметила синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН выразил мнение, что «погода перепутала климат». По его словам, сентябрь в европейской части страны станет одним из самых засушливых, поскольку осадков практически не было.