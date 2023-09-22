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Синоптик Шувалов: москвичей ждут самые тёплые за 10 лет сентябрьские выходные

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве в предстоящие выходные, 23—24 сентября, ожидается температура до +26 °С. По его словам, это будут одни из самых тёплых выходных в сентябре за последние десять лет.
Синоптик Шувалов: москвичей ждут самые тёплые за 10 лет сентябрьские выходные
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Сегодня начало трёхдневного фантастического периода очень тёплой погоды с температурами от +21 до +26 °С и обилием солнца. Это самые тёплые выходные этого сентября и одни из самых тёплых за последние десять лет», — рассказал Шувалов в интервью газете «Известия».

По его словам, осадков в эти дни не ожидается: они возможны не ранее понедельника.

Следующая неделя также будет достаточно тёплой, отметила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН выразил мнение, что «погода перепутала климат». По его словам, сентябрь в европейской части страны станет одним из самых засушливых, поскольку осадков практически не было.

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