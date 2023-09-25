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В Оренбургской области высокий класс пожарной опасности действует 25 сентября

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На 11 территориях Оренбургской области 25 сентября установлен четвёртый класс пожарной опасности.
В Оренбургской области высокий класс пожарной опасности действует 25 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные МЧС по региону.

В список территорий включены Бугуруслан, Абдулинский, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа, Новосергиевский, Илекский, Акбулакский, Асекеевский, Бугурусланский, Первомайский и Шарлыкский районы.

Наряду с этим в Ростовской области за неделю потушены 188 пожаров, спасены 17 человек. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Также на территории области произошло 56 ландшафтных пожаров на общей площади в 1,3 га. Сохраняются четвёртый-пятый классы пожароопасности, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось локализовать возгорание травы и кустарников в Геленджикском лесничестве.

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