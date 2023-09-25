В Оренбургской области высокий класс пожарной опасности действует 25 сентября

На 11 территориях Оренбургской области 25 сентября установлен четвёртый класс пожарной опасности.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные МЧС по региону.

В список территорий включены Бугуруслан, Абдулинский, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа, Новосергиевский, Илекский, Акбулакский, Асекеевский, Бугурусланский, Первомайский и Шарлыкский районы.

Наряду с этим в Ростовской области за неделю потушены 188 пожаров, спасены 17 человек. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Также на территории области произошло 56 ландшафтных пожаров на общей площади в 1,3 га. Сохраняются четвёртый-пятый классы пожароопасности, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось локализовать возгорание травы и кустарников в Геленджикском лесничестве.