В Оренбургской области высокий класс пожарной опасности действует 25 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные МЧС по региону.
В список территорий включены Бугуруслан, Абдулинский, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа, Новосергиевский, Илекский, Акбулакский, Асекеевский, Бугурусланский, Первомайский и Шарлыкский районы.
Наряду с этим в Ростовской области за неделю потушены 188 пожаров, спасены 17 человек. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.
Также на территории области произошло 56 ландшафтных пожаров на общей площади в 1,3 га. Сохраняются четвёртый-пятый классы пожароопасности, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что спасателям удалось локализовать возгорание травы и кустарников в Геленджикском лесничестве.