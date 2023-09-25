Пропавшего режиссёра БДТ Александра Никанорова обнаружили мёртвым
- РИА Новости
На странице театра во «ВКонтакте» сообщается, что Никаноров скончался в возрасте 40 лет.
«На 41-м году трагически ушёл из жизни режиссёр БДТ Александр Никаноров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в поисках Никанорова участвовали полиция, поисковики отряда «ЛизаАлерт» и его товарищи.
Причина смерти не называется.
Ранее сообщалось, что режиссёр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, его ищут.
В театре уточняли, что он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы.