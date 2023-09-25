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Пропавшего режиссёра БДТ Александра Никанорова обнаружили мёртвым 

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Пропавшего режиссёра Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге Александра Никанорова обнаружили мёртвым.
Пропавшего режиссёра БДТ Александра Никанорова обнаружили мёртвым 
  • РИА Новости

На странице театра во «ВКонтакте» сообщается, что Никаноров скончался в возрасте 40 лет. 

«На 41-м году трагически ушёл из жизни режиссёр БДТ Александр Никаноров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисках Никанорова участвовали полиция, поисковики отряда «ЛизаАлерт» и его товарищи.

Причина смерти не называется.

Ранее сообщалось, что режиссёр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, его ищут.

В театре уточняли, что он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы.

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