Пропавшего режиссёра БДТ Александра Никанорова обнаружили мёртвым 

Пропавшего режиссёра Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге Александра Никанорова обнаружили мёртвым.

На странице театра во «ВКонтакте» сообщается, что Никаноров скончался в возрасте 40 лет.

«На 41-м году трагически ушёл из жизни режиссёр БДТ Александр Никаноров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисках Никанорова участвовали полиция, поисковики отряда «ЛизаАлерт» и его товарищи.

Причина смерти не называется.

Ранее сообщалось, что режиссёр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, его ищут.

В театре уточняли, что он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы.