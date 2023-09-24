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В театре БДТ в Петербурге рассказали о поисках режиссёра Никанорова

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В Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова в Санкт-Петербурге сообщили, что режиссёр Александр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, его ищут.
В театре БДТ в Петербурге рассказали о поисках режиссёра Никанорова
  • globallookpress.com

Отмечается, что режиссёр выехал из дома на велосипеде, он не взял с собой телефон и документы.

«Поиски осуществляет полиция и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», друзья, близкие и коллеги Александра распространяют информацию об его исчезновении и подключаются к поискам», — говорится в заявлении театра в Telegram.

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