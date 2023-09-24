В театре БДТ в Петербурге рассказали о поисках режиссёра Никанорова

В Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова в Санкт-Петербурге сообщили, что режиссёр Александр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, его ищут.

Отмечается, что режиссёр выехал из дома на велосипеде, он не взял с собой телефон и документы.

«Поиски осуществляет полиция и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», друзья, близкие и коллеги Александра распространяют информацию об его исчезновении и подключаются к поискам», — говорится в заявлении театра в Telegram.

3 октября в СК сообщили, что пропавший в Сочи певец Константин Легостаев нашёлся, он находится в следственном отделе.