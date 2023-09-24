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Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую неделю в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую неделю в Москве
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

По его словам, погода на следующей неделе «будет нас радовать».

«Холодным фронтом нас зацепит сегодня ночью. С полуночи до 6 утра понедельника. Небольшой дождь и понижение температуры. В понедельник и вторник будет +18...+20 °C. Дальше опять давление растёт. Температуры ночные +8...+12 °C, а дневные +20...+24 °C», — поделился специалист.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что сентябрь 2023 года может оказаться самым тёплым в России с начала XXI века. 

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