Синоптик Ильин: сентябрь 2023 года может оказаться самым тёплым с начала XXI века
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«Да, они нечастые, но они периодически повторяются, за эти 23 года это уже четвёртый сентябрь с такими температурами, и у него есть все шансы занять первое место, потому что первое место в этой линейке занимает 2018 год», — сообщил Ильин в беседе с телеканалом «Звезда».
Окончательный вывод метеорологи сделают в конце следующей недели, когда будут зафиксированы и проанализированы все показатели.
Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН выразил мнение, что «погода перепутала климат».
«Погода аномальная, но она доставит удовольствие жителям Европейской России. Это настоящее лето, температура ночью — +12...+14 °С, днём — +24...+26 °С», — сказал он.
По его словам, сентябрь станет одним из самых засушливых, поскольку осадков практически не было.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.