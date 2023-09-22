Синоптик Ильин: сентябрь 2023 года может оказаться самым тёплым с начала XXI века

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что сентябрь 2023 года может оказаться самым тёплым в России с начала XXI века. По его словам, предыдущие высокие показатели температур были зафиксированы в 2006, 2009 и 2018 годах.

«Да, они нечастые, но они периодически повторяются, за эти 23 года это уже четвёртый сентябрь с такими температурами, и у него есть все шансы занять первое место, потому что первое место в этой линейке занимает 2018 год», — сообщил Ильин в беседе с телеканалом «Звезда».

Окончательный вывод метеорологи сделают в конце следующей недели, когда будут зафиксированы и проанализированы все показатели.

Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН выразил мнение, что «погода перепутала климат».

«Погода аномальная, но она доставит удовольствие жителям Европейской России. Это настоящее лето, температура ночью — +12...+14 °С, днём — +24...+26 °С», — сказал он.

По его словам, сентябрь станет одним из самых засушливых, поскольку осадков практически не было.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.