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Синоптик Цыганков: среднесуточная температура в Москве соответствует концу июля

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Ангелина Шурпина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.
Синоптик Цыганков: среднесуточная температура в Москве соответствует концу июля
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

По словам синоптика, погода «продолжает радовать». Среднесуточная температура, по его словам, соответствует концу июля — началу августа.

«Самые тёплые дни — сегодня и завтра. +24…+26 °C — сегодня, +23…+25 °C — в субботу, +20…+25 °C — в воскресенье. К вечеру воскресенья — в ночь на понедельник будет проходить атмосферный фронт, который даст небольшой дождик. В понедельник температура воздуха будет прохладнее, облачно с прояснениями, небольшой дождь, +17…+19 °C», — рассказал Цыганков.

Как отметил собеседник RT, во вторник, среду и четверг ожидается температура выше нормы. 

«+16…+21 °C днём, +3…+8 °C — ночью, слабый ветер», — заключил он.

Ранее в ЦГМС Челябинской области предупредили о заморозках в ближайшие дни.

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