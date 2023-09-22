Синоптик Цыганков: среднесуточная температура в Москве соответствует концу июля

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.

По словам синоптика, погода «продолжает радовать». Среднесуточная температура, по его словам, соответствует концу июля — началу августа.

«Самые тёплые дни — сегодня и завтра. +24…+26 °C — сегодня, +23…+25 °C — в субботу, +20…+25 °C — в воскресенье. К вечеру воскресенья — в ночь на понедельник будет проходить атмосферный фронт, который даст небольшой дождик. В понедельник температура воздуха будет прохладнее, облачно с прояснениями, небольшой дождь, +17…+19 °C», — рассказал Цыганков.

Как отметил собеседник RT, во вторник, среду и четверг ожидается температура выше нормы.

«+16…+21 °C днём, +3…+8 °C — ночью, слабый ветер», — заключил он.

Ранее в ЦГМС Челябинской области предупредили о заморозках в ближайшие дни.