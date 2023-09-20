Опрошенные RT синоптики прокомментировали данные о температурном рекорде в Москве.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, самая высокая температура в Москве 20 сентября была зафиксирована в 1937 году.

«Самая высокая температура в Москве 20 сентября была зафиксирована в 1937 году и составляла +24,7 °C», — отметил синоптик.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что рекорд был побит.

«Именно в этот день, 20 сентября, в Москве никогда не было выше температуры, чем сегодня — +24,3 °C. В 1937 году была зафиксирована температура +24,2 °C. Но климатические изменения идут, и они не минуют столицу, поэтому корректируем и в таблицу рекордов вносим. У нас впереди ещё завтра не самый жаркий день, но впереди пятница, суббота и воскресенье, когда рубеж +24 °C будет покорён», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из-за тёплой погоды отопление начнут включать лишь в конце сентября.