В Петербурге из-за тёплой погоды отопление начнут включать лишь в конце сентября
- АГН «Москва»
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«В связи с положительными температурами наружного воздуха в настоящее время Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению совместно с Росгидрометом проводится ежедневный мониторинг прогноза погоды в целях определения точной даты начала отопительного сезона», — сказал он на заседании правительства города.
По его словам, сейчас прогнозы таковы, что к решению о начале «периодического протапливания и регулярного отопления» власти подойдут в последних числах сентября.
В прошлом году периодическое протапливание стартовало 8 сентября.