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В Петербурге из-за тёплой погоды отопление начнут включать лишь в конце сентября

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Отопление в Санкт-Петербурге начнут включать не ранее конца сентября, это связано с тем, что в городе установилась тёплая погода, сообщил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.
В Петербурге из-за тёплой погоды отопление начнут включать лишь в конце сентября
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«В связи с положительными температурами наружного воздуха в настоящее время Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению совместно с Росгидрометом проводится ежедневный мониторинг прогноза погоды в целях определения точной даты начала отопительного сезона», — сказал он на заседании правительства города.

По его словам, сейчас прогнозы таковы, что к решению о начале «периодического протапливания и регулярного отопления» власти подойдут в последних числах сентября.

В прошлом году периодическое протапливание стартовало 8 сентября.

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