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Касперский: сегодня большинство хакеров в мире говорят на китайском языке

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На сегодняшний день большая часть хакеров в мире говорит на китайском языке, заявил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

«В большинстве своём хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», — цитирует РИА Новости Касперского.

По его словам, киберпреступники становятся всё более профессиональными.

Он отметил, что многие хакеры объединяются в банды.

Ранее сообщалось, что хакеры, которые совершили кибератаки на пять банков Чехии, требовали прекратить оказывать поддержку Украине.

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