Касперский: сегодня большинство хакеров в мире говорят на китайском языке
«В большинстве своём хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», — цитирует РИА Новости Касперского.
По его словам, киберпреступники становятся всё более профессиональными.
Он отметил, что многие хакеры объединяются в банды.
Ранее сообщалось, что хакеры, которые совершили кибератаки на пять банков Чехии, требовали прекратить оказывать поддержку Украине.