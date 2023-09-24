Касперский: сегодня большинство хакеров в мире говорят на китайском языке

На сегодняшний день большая часть хакеров в мире говорит на китайском языке, заявил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

«В большинстве своём хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», — цитирует РИА Новости Касперского.

По его словам, киберпреступники становятся всё более профессиональными.

Он отметил, что многие хакеры объединяются в банды.

Ранее сообщалось, что хакеры, которые совершили кибератаки на пять банков Чехии, требовали прекратить оказывать поддержку Украине.