Фестиваль «Петербургские дожди» пройдёт 2—17 октября

Фестиваль «Петербургские дожди», запланированный на 2—17 октября, станет своеобразным продолжением фестиваля «Петербургская музыкальная весна», заявил председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Главная наша цель — показать, как много музыки сочиняется в нашем городе, а также привлечь к ней молодёжь», — отметил Танонов.

Организаторы подготовили восемь концертных программ, в рамках которых прозвучат сочинения около 60 композиторов. Будут представлены разные жанры — от классической до электронной музыки.

Ранее сообщалось, что межрегиональный фестиваль «Волга театральная» будет проходить в Самаре с 24 сентября по 1 октября.