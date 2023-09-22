Фестиваль «Петербургские дожди» пройдёт 2—17 октября
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Главная наша цель — показать, как много музыки сочиняется в нашем городе, а также привлечь к ней молодёжь», — отметил Танонов.
Организаторы подготовили восемь концертных программ, в рамках которых прозвучат сочинения около 60 композиторов. Будут представлены разные жанры — от классической до электронной музыки.
Ранее сообщалось, что межрегиональный фестиваль «Волга театральная» будет проходить в Самаре с 24 сентября по 1 октября.