В Самаре фестиваль «Волга театральная» стартует 24 сентября

Межрегиональный фестиваль «Волга театральная» будет проходить в Самаре с 24 сентября по 1 октября.

Мероприятие проводится каждый нечётный год на протяжении десяти лет, сообщает sovainfo.ru.

На фестивале представят 13 спектаклей театров из десяти российских городов: Альметьевска, Йошкар-Олы, Новокуйбышевска, Оренбурга, Рыбинска, Самары, Сызрани, Тольятти, Уфы и Чебоксар.

Откроет фестиваль историческая драма Александра Игнашова «Татищев. Сказание о звере мамонте» тольяттинского театра «Колесо» в постановке главного режиссёра, заслуженного артиста России Вадима Романова. Постановка пройдёт на сцене Самарского драмтеатра.

Спектакли также пройдут на других площадках: в Самарском академическом театре драмы имени Горького, театрах «Самарская площадь», «Камерная сцена» и других.

Ранее «Радио 1» сообщило, что 17 сентября в Москве открылся VI Большой детский фестиваль.