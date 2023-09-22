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В Самаре фестиваль «Волга театральная» стартует 24 сентября

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Межрегиональный фестиваль «Волга театральная» будет проходить в Самаре с 24 сентября по 1 октября.
В Самаре фестиваль «Волга театральная» стартует 24 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Blann

Мероприятие проводится каждый нечётный год на протяжении десяти лет, сообщает sovainfo.ru.

На фестивале представят 13 спектаклей театров из десяти российских городов: Альметьевска, Йошкар-Олы, Новокуйбышевска, Оренбурга, Рыбинска, Самары, Сызрани, Тольятти, Уфы и Чебоксар.

Откроет фестиваль историческая драма Александра Игнашова «Татищев. Сказание о звере мамонте» тольяттинского театра «Колесо» в постановке главного режиссёра, заслуженного артиста России Вадима Романова. Постановка пройдёт на сцене Самарского драмтеатра.

Спектакли также пройдут на других площадках: в Самарском академическом театре драмы имени Горького, театрах «Самарская площадь», «Камерная сцена» и других.

Ранее «Радио 1» сообщило, что 17 сентября в Москве открылся VI Большой детский фестиваль.

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