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В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с 23 сентября

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В Тюменской области ожидается ухудшение погоды в субботу, 23 сентября.
В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с 23 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный ЦГМС — филиал Обь-Иртышского УГМС.

На юге области возможно похолодание. Температура воздуха составит 0...+5 °С ночью, +9...+14 °С днём. В дневное время также ожидается небольшой дождь, ветер 8—13 м/с, местами до 18 м/с.

Также стало известно, что в Пермском крае в ночь на 23 сентября прогнозируется туман, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Движение осуществлять с учётом дорожного покрытия», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области ожидается высокая пожароопасность с 22 до 28 сентября.

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