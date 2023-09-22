В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с 23 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный ЦГМС — филиал Обь-Иртышского УГМС.
На юге области возможно похолодание. Температура воздуха составит 0...+5 °С ночью, +9...+14 °С днём. В дневное время также ожидается небольшой дождь, ветер 8—13 м/с, местами до 18 м/с.
Также стало известно, что в Пермском крае в ночь на 23 сентября прогнозируется туман, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Движение осуществлять с учётом дорожного покрытия», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области ожидается высокая пожароопасность с 22 до 28 сентября.