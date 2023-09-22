В Оренбургской области ожидается высокая пожароопасность с 22 до 28 сентября

В Оренбургской области ожидается высокая пожарная опасность с 22 до 28 сентября.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Пожароопасность четвёртого класса возможна местами в южных районах области.

Также стало известно, что в Ставропольском крае в субботу, 23 сентября, прогнозируется солнечная погода, +24...+29 °С, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.