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В Оренбургской области ожидается высокая пожароопасность с 22 до 28 сентября

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В Оренбургской области ожидается высокая пожарная опасность с 22 до 28 сентября.
В Оренбургской области ожидается высокая пожароопасность с 22 до 28 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Пожароопасность четвёртого класса возможна местами в южных районах области.

Также стало известно, что в Ставропольском крае в субботу, 23 сентября, прогнозируется солнечная погода, +24...+29 °С, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.

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