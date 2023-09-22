В Российской кинологической федерации дали советы по обучению собаки командам

Почётный президент Российской кинологической федерации Александр Иншаков заявил, что с питомцами нужно быть внимательными.

«С момента появления животного в доме нужно проявлять максимум внимания к нему. Необходимо учить элементарным командам: «Ко мне», «Рядом», «Нельзя», «Сидеть», «Стоять», больше ничего не надо требовать от собаки. Она — член семьи», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, за всем проследить невозможно, и если вдруг собака начала делать что-то не так, то ей нужно объяснить, что это делать нельзя.

«Есть заповедник, где тигры и львы бегают. Там хозяин научил животных бояться тапочка. Львов с малых лет наказывают им, и они боятся. Это не больно, но остаётся воспоминание, животное запоминает, для него это серьёзное наказание», — добавил Иншаков.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, чем воспитание собаки отличается от дрессировки.