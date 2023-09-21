Кинолог Голубев: собаку надо воспитывать с первых дней жизни в доме

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, чем воспитание собаки отличается от дрессировки.

«Когда мы говорим про воспитание, имеем в виду комфортную жизнь рядом с собакой. Когда ваш питомец выучил установленные в доме правила, умеет спокойно гулять, не бросаясь на прохожих и животных», — объяснил специалист в беседе с РИАМО.

Воспитывать собаку необходимо с первых дней нахождения дома, отметил Голубев.

По его словам, хозяин должен стараться сделать обучение увлекательным и полезным для животного, вводить правила, которые не будут меняться.

Эксперт посоветовал начинать с освоения простых команд, постепенно закрепляя их по мере взросления, и не забывать хвалить питомца за правильное поведение.

Ранее Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.