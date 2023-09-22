Праздник фонтанов в Петергофе пройдёт вечером 22 и 23 сентября
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.
Увидеть постановку можно вечером 22 и 23 сентября в Нижнем парке.
Особенность спектакля в том, что будут использованы не только видеопроекции, но и настоящие световые объекты.
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