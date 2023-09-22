Узнать больше

Праздник фонтанов в Петергофе пройдёт вечером 22 и 23 сентября

Короткая ссылка
Мультимедийный спектакль «Наследники» покажут в Петергофе в рамках традиционного осеннего праздника фонтанов. Он будет посвящён Году педагога и наставника.
Праздник фонтанов в Петергофе пройдёт вечером 22 и 23 сентября
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

Увидеть постановку можно вечером 22 и 23 сентября в Нижнем парке.

Особенность спектакля в том, что будут использованы не только видеопроекции, но и настоящие световые объекты.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, куда жители Москвы могут отправиться в выходные дни. В список примечательных мест, расположенных недалеко от столицы, они включили усадьбы Архангельское, Мураново, Абрамцево и прочие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить