Нижегородский кремль принял более 850 тысяч туристов в 2023 году

В Нижегородском кремле побывали 852 тыс. человек в январе — сентябре 2023 года, что на 20% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.

Как отметили в ведомстве, кремль традиционно входит в число самых популярных музеев региона. Чаще всего его посещали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Иванова, Екатеринбурга, Ижевска и Саранска.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, куда жители Москвы могут отправиться в выходные дни. В список примечательных мест, расположенных недалеко от столицы, они включили усадьбы Архангельское, Мураново, Абрамцево и прочие.