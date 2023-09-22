Нижегородский кремль принял более 850 тысяч туристов в 2023 году
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.
Как отметили в ведомстве, кремль традиционно входит в число самых популярных музеев региона. Чаще всего его посещали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Иванова, Екатеринбурга, Ижевска и Саранска.
Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, куда жители Москвы могут отправиться в выходные дни. В список примечательных мест, расположенных недалеко от столицы, они включили усадьбы Архангельское, Мураново, Абрамцево и прочие.