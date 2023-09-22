Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Украину примером культурной деградации.

Как она заявила на пленарном заседании IX Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», жизнь показывает, что утрата собственного культурного достояния и духовности — это зачастую потеря безвозвратная, а пробелы в культурной политике, манипуляции историческими фактами, пренебрежительное отношение к своим собственным традициям и обычаям приводит к непоправимым трагедиям для целых народов.

«Печальным примером такой культурной деградации, к большому сожалению, стала Украина, где оскверняют древние православные святыни, разрушают памятники великим деятелям прошлого, целенаправленно искажают собственную историю, возвеличивая палачей и предателей», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим Матвиенко заявила о культурном кризисе на Западе, «где безнаказанными остаются варварские акции по сжиганию Корана», а понятие семьи оказалось «практически размыто».

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия Украины разрешила писать «Российская Федерация», а также другие связанные с Россией наименования с маленькой буквы. В заявлении говорится, что это можно «не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка».